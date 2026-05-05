الإقراض الزراعي توقع مذكرة تفاهم لدعم المزارعات المنتجات وتمكينهن اقتصاديا

الوكيل الإخباري- وقع مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان ورئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات الدكتورة زينب المومني اليوم الثلاثاء، في مبنى المؤسسة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم الدعم التمويلي المباشر لنساء الاتحاد وتمكينهن من إقامة وتطوير مشاريعهن الإنتاجية.





وحضر توقيع الاتفاقية رئيسة جمعية سيدات الروضة مريم هواملة بصفتها عضوا في الاتحاد النوعي وسهام العدوان من جمعية سيدات دار الكرام الزراعية السويمة.



ووفقا لبيان المؤسسة، أكد المهندس الدوجان أن الاتفاقية تأتي استجابة لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تمكين المرأة اقتصاديا ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل كأولوية استراتيجية، مشددا على أن المؤسسة تولي اهتماما بالغا بتمكين المرأة الريفية وتوفير النوافذ التمويلية التي تساعدها على تجاوز المعيقات المالية.



وبين أن المؤسسة ستوفر بموجب الاتفاقية قروضا مدعومة مخصصة لنساء الاتحاد النوعي للمزارعات، ما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجات وضمان استدامة مشاريعهن في الريف والبادية وتعزيز دورهن في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.



من جانبها، أوضحت الدكتورة المومني أن توقيع الاتفاقية يمثل ركيزة أساسية لدعم مزارعات الاتحاد، مشيرة إلى أن دور الاتحاد بموجب الشراكة يركز على الجوانب التدريبية والفنية للعضوات من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة ترفع كفاءتهن في إدارة المشاريع الزراعية.



ويستهدف التعاون تمكين عضوات الاتحاد في جميع محافظات المملكة، عبر تقديم الدعم التمويلي والبرامج التدريبية المتخصصة التي تضمن تطوير قدراتهن الإنتاجية والارتقاء بجودة مشاريعهن، كما ويسعى إلى خلق فرص عمل ذاتية ومستدامة للمزارعات والمنتجات، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته التنافسية.



وفي سياق متصل، بحث الدوجان اليوم ، ونقيب الأطباء البيطريين الدكتور أحمد الدحيات، آفاق التعاون المشترك لخدمة قطاع الثروة الحيوانية.



وركز اللقاء على بحث آليات تكثيف الجهود الميدانية وتوجيه الدعم الفني لمربي المواشي، لاسيما في المناطق النائية، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتذليل العقبات الفنية والتمويلية التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي.







