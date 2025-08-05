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"الإقراض الزراعي" يطلق مبادرة لتمويل مدخلات الإنتاج

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جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 05-08-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الثلاثاء، مبادرة نوعية تستهدف تمكين المزارعين المنتجين من شراء مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي.

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وبحسب بيان للمؤسسة، جاء إطلاق المبادرة خلال اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، بهدف تيسير حصول المزارعين على المستلزمات من خلال قروض تشغيلية تصرف مباشرة للبائعين (الموردين)، مقابل التزامهم ببيع المنتجات بأسعار تفضيلية ومخفضة، ووفق ضوابط محددة.


وقرر المجلس منح هذه القروض بفائدة أو مرابحة تقل عن 1 بالمئة من الأسعار المعتمدة في المؤسسة، بهدف تعظيم الفائدة للمزارعين الراغبين في الاستفادة من المبادرة.


ويأتي هذا التوجه في إطار تجسيد مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نصت عليها وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، ويعزز من السيولة المتاحة لدى القطاع الخاص، ويدعم الأمن الغذائي الوطني عبر تشجيع الإنتاج المحلي.

 
 
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