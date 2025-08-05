"الإقراض الزراعي" يطلق مبادرة لتمويل مدخلات الإنتاج

وبحسب بيان للمؤسسة، جاء إطلاق المبادرة خلال اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، بهدف تيسير حصول المزارعين على المستلزمات من خلال قروض تشغيلية تصرف مباشرة للبائعين (الموردين)، مقابل التزامهم ببيع المنتجات بأسعار تفضيلية ومخفضة، ووفق ضوابط محددة.
وقرر المجلس منح هذه القروض بفائدة أو مرابحة تقل عن 1 بالمئة من الأسعار المعتمدة في المؤسسة، بهدف تعظيم الفائدة للمزارعين الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
ويأتي هذا التوجه في إطار تجسيد مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نصت عليها وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، ويعزز من السيولة المتاحة لدى القطاع الخاص، ويدعم الأمن الغذائي الوطني عبر تشجيع الإنتاج المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار
-
وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية
-
اطلاق برنامج "جيل مستعد " لتحويل التعليم التقني
-
"يا ليت".. رواية توثّق النكبة بعيون طفلة وتجدد الذاكرة الفلسطينية
-
جناح الجامعات الأردنية يلفت الأنظار في القاهرة .. آلاف الزوار في المنتدى الدولي للجامعات
-
تخريج المشاركين في أكاديمية النزاهة 2025