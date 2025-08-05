"الإقراض الزراعي" يطلق مبادرة لتمويل مدخلات الإنتاج

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الثلاثاء، مبادرة نوعية تستهدف تمكين المزارعين المنتجين من شراء مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي.

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وبحسب بيان للمؤسسة، جاء إطلاق المبادرة خلال اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، بهدف تيسير حصول المزارعين على المستلزمات من خلال قروض تشغيلية تصرف مباشرة للبائعين (الموردين)، مقابل التزامهم ببيع المنتجات بأسعار تفضيلية ومخفضة، ووفق ضوابط محددة.



وقرر المجلس منح هذه القروض بفائدة أو مرابحة تقل عن 1 بالمئة من الأسعار المعتمدة في المؤسسة، بهدف تعظيم الفائدة للمزارعين الراغبين في الاستفادة من المبادرة.