الإليزيه: الأردن ومصر شريكان في حل الصراع في غزة

وقال قصر الإليزيه في بيان، إن الزيارة التي تستمر 48 ساعة، ستركز على الوضع في غزة حيث "مصر والأردن شريكان أساسيان في حل النزاع".
وتبحث القمة التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري التطورات الخطيرة في قطاع غزة.
ويرافق ماكرون في زيارته وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.
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