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الإليزيه: الأردن ومصر شريكان في حل الصراع في غزة

علم فرنسا
علم فرنسا
 
الأحد، 06-04-2025 10:44 م
الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، إلى القاهرة في زيارة رسمية تركز على الحرب في غزة، تتضمن قمة ثلاثية تجمعه الاثنين بجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.اضافة اعلان


وقال قصر الإليزيه في بيان، إن الزيارة التي تستمر 48 ساعة، ستركز على الوضع في غزة حيث "مصر والأردن شريكان أساسيان في حل النزاع".

وتبحث القمة التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

ويرافق ماكرون في زيارته وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.
 
gnews

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