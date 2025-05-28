الإمارات تؤكد أهمية دور الأردن في رعاية المقدسات وتستدعي السفير الإسرائيلي

واستدعت الإمارات، الأربعاء، السفير الإسرائيلي لديها، وأبلغته إدانة دولة الإمارات الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة والمسيئة ضد الفلسطينيين التي شهدتها باحات المسجد الأقصى والحي الإسلامي في المدينة القديمة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الممارسات التعسفية، تعد استفزازًا وتحريضًا خطيرًا تجاه المسلمين، وانتهاكًا صارخًا لحرمة المدينة المقدسة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
كما أكدت أن الاعتداءات المتكررة من المتطرفين الإسرائيليين وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات في وقت يتطلب التركيز على إنهاء المأساة في قطاع غزة.
وطالبت الإمارات، الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع استغلال القدس لأجندات العنف والتطرف والتحريض.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر
-
ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين
-
اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"
-
بحث التعاون بين المجلس التمريضي والمستشفى الاستشاري
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025
-
مدير الأحوال المدنية يؤكد أهمية الوعي الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية
-
انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والأمن الإنساني الأول
-
"سلطة البترا" تبحث التعاون المشترك مع وفد أميركي