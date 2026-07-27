الإمارات تدين استهداف الأردن

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الأردن وتهديدًا لأمنه واستقراره مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنه واستقراره.
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