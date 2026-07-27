الثلاثاء 2026-07-28 12:34 ص

الإمارات تدين استهداف الأردن

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 11:16 م

الوكيل الإخباري- دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف الأردن بطائرتين مُسيّرتين.

اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الأردن وتهديدًا لأمنه واستقراره مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنه واستقراره.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إيران تتهم واشنطن بتهديد سفنها وتحذر من توسيع الحرب في المنطقة

عربي ودولي إيران تتهم واشنطن بتهديد سفنها وتحذر من توسيع الحرب في المنطقة

مجموعة بنك الإسكان

أخبار الشركات بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 82.2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026

شركة الطيران المصرية إير كايرو

منوعات مصر.. تطور جديد في أزمة مضيفة الطيران بعد موجة غضب واسعة

الخزانة الأمريكية تشطب 84 اسما من قوائم العقوبات

عربي ودولي الخزانة الأمريكية تشطب 84 اسما من قوائم العقوبات

ل

أسواق ومال انخفاض عقود الذرة الآجلة مع تراجع أسعار النفط

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

تعبيرية

طب وصحة ثلاثة عصائر حمراء قد تخفض ضغط الدم وتحمي قلبك

ل

أخبار محلية هجوم كلب ضال يثير الذعر في كفر الماء بإربد ويخلف 12 إصابة



 
 






الأكثر مشاهدة

 