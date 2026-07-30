الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن

وبحث الصفدي والشيخ عبدالله التطورات الإقليمية، والجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودان الصفدي والشيخ عبدالله الاعتداءات الإيرانية على المملكة.
وأكّد الشيخ عبدالله تضامن الإمارات الشقيقة مع المملكة، والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والإمارات.
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