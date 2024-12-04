الإنتهاء من إعادة تأهيل حاجز العدسية التحويلي

وقالت السلطة في بيان اليوم الأربعاء، إن الحاجز يعد نقطة محورية في تحويل المياه نحو قناة الملك عبد الله التي تعتبر شريانا رئيسيا لتزويد محطات الضخ بالمياه لأغراض الري والشرب.
وأضافت أن أعمال التأهيل شملت إزالة الرواسب الطينية، وتنظيف المنطقة من الشجيرات والعوائق التي كانت تعيق جريان المياه، ما أدى إلى تحسين تدفق المياه وزيادة كفاءة التحويل.
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