الإنتهاء من إعادة تأهيل حاجز العدسية التحويلي

الوكيل الإخباري- أنهت سلطة وادي الأردن، أعمال الصيانة وإعادة تأهيل حاجز العدسية التحويلي على نهر اليرموك، شمال منطقة العدسية في الأغوار الشمالية، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة تشغيل الحاجز.

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وقالت السلطة في بيان اليوم الأربعاء، إن الحاجز يعد نقطة محورية في تحويل المياه نحو قناة الملك عبد الله التي تعتبر شريانا رئيسيا لتزويد محطات الضخ بالمياه لأغراض الري والشرب.