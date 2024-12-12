الإيرادات المحلية تصل لأكثر من 7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول

الوكيل الإخباري- وصلت الإيرادات المحلية حتى نهاية تشرين الأول الماضي إلى 7.283 مليار دينار، بارتفاع مقداره 90.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2023، فيما بلغت الإيرادات الضريبية 5.40 مليار دينار.

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