الإيرادات المحلية تصل لأكثر من 7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، بلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات 3.5 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح 1.59 مليار دينار، وضريبة بيع العقار 90.4 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 214.3 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية، فقد بلغت 1.88 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي.
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