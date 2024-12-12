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الإيرادات المحلية تصل لأكثر من 7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول

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أرشيفية
الخميس، 12-12-2024 02:27 م

الوكيل الإخباري- وصلت الإيرادات المحلية حتى نهاية تشرين الأول الماضي إلى 7.283 مليار دينار، بارتفاع مقداره 90.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2023، فيما بلغت الإيرادات الضريبية 5.40 مليار دينار.

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وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، بلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات 3.5 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح 1.59 مليار دينار، وضريبة بيع العقار 90.4 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 214.3 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية، فقد بلغت 1.88 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي.

 
gnews

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