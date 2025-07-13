الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6% للنصف الأول من 2025

11:52 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في صندوق الائتمان العسكري محمد الحنيطي، عن توزيع أرباح بنسبة 6% على الودائع الاستثمارية للنصف الأول من عام 2025، وذلك بقرار من الهيئة الإدارية للصندوق بتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي. اضافة اعلان





وأكد الحنيطي أن هذه النسبة تُعد الأعلى في السوق المحلي، حيث تُقدم للودائع لأجل لمدة 12 شهراً بغض النظر عن قيمتها، سواء كانت ألف دينار أو أكثر.



وأشار الحنيطي، خلال مداخلة عبر برنامج “يا هلا” الذي يُبث عبر راديو هلا يوم الأحد، إلى أن الودائع الاستثمارية في الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعكس القوة المالية للصندوق وهدفه الأساسي في تشجيع الادخار والاستثمار.



وأوضح أن الودائع متاحة حصرياً للعاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مع حد أدنى للوديعة يبلغ ألف دينار، وهو من أدنى الحدود في السوق.



وأبرز الحنيطي مزايا الودائع الاستثمارية، التي تشمل عدم وجود غرامات على كسر الوديعة، وإمكانية زيادة قيمة الوديعة خلال فترة الإيداع، مع احتساب متوسط الرصيد لتحديد الأرباح.



كما أشار إلى مشاريع مستقبلية للصندوق، منها افتتاح فرعين جديدين في محافظتي المفرق وعجلون قبل نهاية العام، بتصاميم عصرية تليق بالمنتسبين، إلى جانب إطلاق خدمات إلكترونية خلال النصف الثاني من 2025 لتسهيل الخدمات المصرفية عبر التطبيق البنكي.



وأضاف الحنيطي أن الصندوق يشجع العاملين والمتقاعدين على الاستثمار في الودائع الاستثمارية، التي تتيح تحويل الأموال من الحسابات الجارية أو التوفير إلى ودائع استثمارية بفترات مرنة (3، 6، 9، أو 12 شهراً)، مؤكداً أن نسبة الأرباح المجزية تُوزع في النصف من كل عام لتحفيز الادخار وتعزيز الخدمات المقدمة للمنتسبين.