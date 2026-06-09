الاتحاد الآسيوي: منتخب النشامى يتطلع لصناعة إرثه الخاص في المونديال

وقال الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي إن منتخب النشامى يتطلع إلى صناعة إرثه الخاص في أول مشاركة له عندما يواجه النمسا على ستاد منطقة خليج سان فرانسيسكو يوم 17 حزيران الحالي قبل اختبارين من العيار الثقيل أمام الجزائر والأرجنتين يومي 23 و28 الحالي.
وجاء حديث الاتحاد الأسيوي عن منتخب الأردن، خلال استعراضه للمنتخبات الآسيوية المشاركة في المونديال، مشيدا بالظهور التاريخي للمنتخب الوطني في هذه التظاهرة الكروية العالمية.
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