الاتحاد الآسيوي: منتخب النشامى يتطلع لصناعة إرثه الخاص في المونديال

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم يخوض ظهوره التاريخي الأول في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، حاملاً معه طموحات دولة كروية صاعدة.

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وقال الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي إن منتخب النشامى يتطلع إلى صناعة إرثه الخاص في أول مشاركة له عندما يواجه النمسا على ستاد منطقة خليج سان فرانسيسكو يوم 17 حزيران الحالي قبل اختبارين من العيار الثقيل أمام الجزائر والأرجنتين يومي 23 و28 الحالي.