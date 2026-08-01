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الاتحاد الآسيوي يشيد بإنجازات "الحسين إربد"

الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2
أرشيفية
 
السبت، 01-08-2026 07:04 م

الوكيل الإخباري- سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على نادي الحسين إربد، ممثل الكرة الأردنية، قبل مشاركته في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2026-2027، حيث يلتقي فريق باختاكور الأوزبكي يوم 11 آب الحالي.

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وأشار الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الرسمي، إلى الإنجازات التي حققها الحسين إربد خلال السنوات الأخيرة، بعدما توج بلقب دوري المحترفين الأردني في المواسم الثلاثة الماضية، إلى جانب إحراز لقب كأس الأردن مرة واحدة، وكأس السوبر ثلاث مرات، ودرع الاتحاد ثلاث مرات.


وأكد التقرير أن الطفرة التي شهدها النادي أسهمت في استقطاب عدد من اللاعبين الدوليين، ليصبح من أبرز الأندية الأردنية حضورا على الساحتين المحلية والقارية.


كما أشاد التقرير بالمدير الفني أحمد هايل، الذي قاد الفريق إلى إحراز الألقاب المحلية في الموسم الماضي رغم توليه المهمة في مرحلة متأخرة، إلى جانب الإشادة بنجم الفريق يوسف أبو جلبوش "صيصا"، الذي سجل 14 هدفا في الدوري واحتل المركز الثاني على قائمة الهدافين.


ويستهل الحسين إربد مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة باختاكور، سعيا لحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

 
 


gnews

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الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

أخبار محلية الاتحاد الآسيوي يشيد بإنجازات "الحسين إربد"



 
 






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