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الاتحاد الآسيوي يعلن مشاركة الحسين والفيصلي في بطولاته القارية المقبلة

الاتحاد الآسيوي يعلن مشاركة الحسين والفيصلي في بطولاته القارية المقبلة
الاتحاد الآسيوي يعلن مشاركة الحسين والفيصلي في بطولاته القارية المقبلة
 
الأربعاء، 10-06-2026 02:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس، مشاركة فريقي الحسين إربد والفيصلي في البطولات القارية للموسم الكروي المقبل.اضافة اعلان


ونشر الاتحاد الآسيوي أسماء الأندية التي ستشارك في بطولات دوري النخبة وملحق دوري النخبة ودوري أبطال آسيا، إذ سيشارك الحسين في ملحق دوري النخبة، فيما يشارك الفيصلي في دوري أبطال آسيا 2.

وحدد الاتحاد قائمة المشاركين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، ودوري أبطال آسيا الثاني 2026-2027، ودوري التحدي الآسيوي 2026-2027، وفقاً للائحة دخول مسابقات الأندية الآسيوية (نسخة 2025)، وآلية توزيع المقاعد لموسم 2026-2027، إلى جانب قائمة الأندية الحاصلة على الرخصة.

ويشارك 93 ناديا من 38 اتحادا وطنيا عضوا في المنافسات القارية، في تأكيد جديد على التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالارتقاء بمستوى اللعبة في القارة من خلال تنظيم مسابقات عالية الجودة.

ومن المقرر أن تُقام الأدوار التمهيدية لكل من دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري التحدي الآسيوي يوم 11 آب 2026، في حين يُقام الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الثاني يوم 12 آب 2026.

بعد ذلك، تُجرى قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة وقرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني يوم 18 آب، بينما تُقام قرعة دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي يوم 20 آب.
 
 


gnews

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