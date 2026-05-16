السبت 2026-05-16 10:46 م

الاتحاد الأردني: السميري أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر العرقوب

السبت، 16-05-2026 08:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء السبت، خضوع لاعب المنتخب الوطني عصام السميري لعملية جراحية ناجحة في وتر العرقوب، بعد تعرّضه لإصابة خلال التدريبات الفردية مع منتخب “النشامى”.اضافة اعلان


وقال الاتحاد، عبر صفحته الرسمية، إن الفحوصات الطبية كشفت تعرض السميري لقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى في أثناء تدريباته الفردية، متمنياً له الشفاء العاجل.

وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق إصابة اللاعب خلال معسكر المنتخب الوطني.

من جهته، أكّد السميري، عبر صفحته على "فيسبوك"، نجاح العملية الجراحية، موجها الشكر إلى سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه واتصاله الهاتفي، إضافة إلى أسرة الاتحاد الأردني والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين والجماهير الأردنية.

وقال السميري إنه سيعود "أقوى" بعد فترة العلاج والتأهيل، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مشواره ببطولة كأس العالم.
 
 


