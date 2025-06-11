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الاتحاد الأردني لكرة القدم: سيتم تعويض من اشتروا تذاكر ولم يدخلوا الملعب

الاتحاد الأردني
الاتحاد الأردني
 
الأربعاء، 11-06-2025 08:16 م
الوكيل الإخباري-   يتقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم بجزيل الشكر والامتنان للجماهير التي تقف دائما خلف المنتخب الوطني، وقد كان لحضورها ودعمها الأثر الكبير في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل التاريخي للنشامى إلى نهائيات كأس العالم.اضافة اعلان


كما يتفهم الاتحاد مشاعر الجماهير التي مرت بصعوبات أثناء دخولها إلى الملعب في المباراة الأخيرة من التصفيات يوم أمس، ويلمس حجم الاستياء الناتج عن التجربة التي لم ترق إلى معايير الجودة التي يعمل عليها الاتحاد، حيث أدى توافد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر للمباراة، إلى جانب العديد من الأشخاص من حاملي التذاكر غير الصالحة للدخول، إلى عرقلة عملية الدخول عند البوابات وإرباك الخطط التنظيمية المعدة مسبقا مع الأجهزة الأمنية المختصة بدخول الجماهير.

وتبعاً لذلك، يدعو الاتحاد الجماهير التي قامت بشراء تذاكر المباراة عبر المنصة الرسمية، ولم تتمكن من دخول الملعب، إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected] برسالة تتضمن الاسم الرباعي والرقم الوطني المسجل على المنصة عند إتمام عملية الشراء بالإضافة إلى رقم الطلب للتذكرة ورقم الهاتف، ليتم تعويضهم حسب الأحقية وبناء على مطابقة بياناتهم مع منصة التذاكر.

يجدد الاتحاد الأردني لكرة القدم اعتزازه الكبير بالجماهير الأردنية، ويؤكد أنه سيتابع جميع التفاصيل التنظيمية مع الجهات المعنية، لمعالجة أي أخطاء وضمان عدم تكرارها مستقبلا، مشددا في الوقت ذاته دعوته للجماهير على ضرورة شراء تذاكر المباريات عبر منصة الاتحاد الرسمية فقط.
 
gnews

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