الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية في النهائي

08:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757948 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، السيد مروان جمعة، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالقرارات التحكيمية التي أثارت جدلاً واسعًا في مباراة النشامى مع المغرب في نهائي كأس العرب 2025. اضافة اعلان





وبخصوص الهدف الملغي للاعب مهند أبو طه، أوضح جمعة أن القانون الدولي لكرة القدم (قانون 12 – لمسة اليد) ينص على أنه:



إذا لمس المهاجم الكرة بيده أو ذراعه ثم سجّل هدفًا مباشرة أو كانت اللمسة جزءًا من نفس الهجمة التي انتهت بهدف، يُلغى الهدف تلقائيًا حتى لو كانت اللمسة غير مقصودة.



نية اللاعب غير مهمة في حالة تسجيل الهدف، وأي لمسة يد للمهاجم تسبق الهدف مباشرة أو تؤدي إليه تُبطل الهدف.



وأشار جمعة إلى أن القرار كان قانونيًا، لكنه أقر بأن المادة تحتاج إلى تعديل لأنها تبدو ظالمة عندما تكون لمسة اليد غير مقصودة من المهاجم.



أما بالنسبة لهدف المغرب الثالث، فقد أكد جمعة أن ركلة حرة كانت يجب أن تحتسب للأردن قبل تسديد الكرة ضد المهاجم المغربي الذي ارتكب خطأً على مدافع الأردن عبدالله نصيب.



كما نفى نائب رئيس الاتحاد صحة ما تم تداوله حول ضربة يد ضد المهاجم المغربي قبل الهدف الثاني، مؤكدًا أن الفيديو المتداول تم التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



هذه التصريحات تأتي في وقت يواصل فيه الشارع الأردني النقاش الحاد حول التحكيم في المباراة النهائية، وسط مطالب بإعادة النظر في بعض مواد قوانين كرة القدم التي تبدو صارمة في حالات لمسات اليد غير المقصودة.

تم نسخ الرابط





