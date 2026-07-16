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الاتحاد الأوروبي: قرابة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

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الاتحاد الأوروبي
 
الخميس، 16-07-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الأوروبي أن مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمّان (الناقل الوطني للمياه) يحظى بدعم يصل إلى 1.6 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدول الأعضاء في الاتحاد.

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وأوضح الاتحاد، في بيانه عن ملخص الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، أن دعم المشروع يأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتسريع التحول الأخضر، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.


ويتكون مشروع الناقل الوطني من محطة لتحلية المياه في العقبة بطاقة استيعابية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويًا، ونظام لنقل المياه بطول 438 كيلومترًا لضخ المياه المحلاة من العقبة إلى عمّان والمحافظات، إضافة إلى نظام للطاقة المتجددة عبر محطة شمسية بقدرة 281 ميغاواط.

 
 


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