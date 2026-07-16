الاتحاد الأوروبي: قرابة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

وأوضح الاتحاد، في بيانه عن ملخص الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، أن دعم المشروع يأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتسريع التحول الأخضر، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويتكون مشروع الناقل الوطني من محطة لتحلية المياه في العقبة بطاقة استيعابية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويًا، ونظام لنقل المياه بطول 438 كيلومترًا لضخ المياه المحلاة من العقبة إلى عمّان والمحافظات، إضافة إلى نظام للطاقة المتجددة عبر محطة شمسية بقدرة 281 ميغاواط.
-
أخبار متعلقة
-
"هيئة الطيران المدني" والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم
-
سلطة المياه تطلق الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية بـ34 خدمة رقمية
-
نمروقة تلتقي أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي
-
المستقلة للانتخاب تكشف عن بديل الرياطي
-
"الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران
-
الأمانة: إغلاق مؤقت لجسر المحطة بالاتجاهين فجر الجمعة
-
ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد المقبل
-
تجارة اربد تبحث تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع اتحاد غرف التجارة السورية