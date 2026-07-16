الاتحاد الأوروبي: قرابة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي أن مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمّان (الناقل الوطني للمياه) يحظى بدعم يصل إلى 1.6 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدول الأعضاء في الاتحاد.

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وأوضح الاتحاد، في بيانه عن ملخص الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، أن دعم المشروع يأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتسريع التحول الأخضر، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.