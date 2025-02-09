الاتحاد الأوروبي والمركز الوطني يبحثان تطوير البحث العلمي

وبحث اللقاء التحديات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، والمياه ونقل التكنولوجيا، خلال النصف الأخير من عام 2024.
وأكد أبو حمور، أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي، لافتاً إلى دوره في دعم برامج وانشطة المركز المختلفة، والتي شهدت تطورا نوعيا في تطوير القطاع الزراعي وإحداث التنمية الزراعية الشاملة من خلال برامج الإتحاد الأوروبي المنفذة في المحطات والمراكز البحثية التابعة للمركز الوطني، التي اشتملت على برامج الاقتصاد ألأخضر، والتغير المناخي، والبيئة، علاوة على تطوير القدرات والخبرات الوطنية وتحسين مستويات المعيشة للمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
ونوه أبو حمور إلى إمكانية التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي، من خلال الاستفادة من الخبرات في مجال إدخال أساليب مكافحة الآفات الصديقة للبيئة وذات الكلفة الاقتصادية المنخفضة تمهيداً لتأسيس مختبر أبحاث المكافحة الحيوية وإنتاج الأعداء الحيوية للآفات الحشرية الاقتصادية.
وأشار إلى موافقة الإتحاد الأوروبي على عدد من المقترحات المقدمة إلى برنامج (TAIX) (برنامج التعاون الفني)، التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وتتضمن تبادل الخبرات مع العلماء والخبراء الأوروبيين من المراكز البحثية والجامعات الأوروبية، إضافة إلى عقد دورات ورش عمل متخصصة في مجالات التغير المناخي والتنوع الحيوي والبذور والغابات، وتشمل الزيارات العلمية لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية للاتحاد الأوروبي.
بدوره، قال المهندس أبو عيد إن الشراكة مع المركز سيكون لها إنعكاس واضح على تطوير القطاع الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على تطوير القطاع الزراعي.
من جهته نوه عوض، إلى ضرورة أن يكون المركز الوطني للبحوث الزراعية نواه لنقل المعرفة والعلوم الزراعية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة للحد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
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