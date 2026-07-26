الاتحاد العالمي للنقل العام يدرج عمّان ضمن المدن الرائدة في النقل الأخضر

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الوكيل الإخباري- أُدرجت مدينة عمّان كنموذج ريادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحافلات عديمة الانبعاثات في تقرير (ZEB / Zero-Emission Buses) للاتحاد العالمي للنقل العام لسنة 2026، وذلك في إنجاز نوعي يرسخ مكانة العاصمة الأردنية كمدينة رائدة ومستدامة في مجال إدارة وتطوير منظومة النقل العام، والتحول نحو الحلول الصديقة للبيئة. اضافة اعلان





ويمثل هذا الاستحقاق الرؤية الاستراتيجية لأمانة عمّان الكبرى في التحول نحو مدينة ذكية وبيئة مستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يعزز جودة حياة المواطنين، ويرفع كفاءة البنية التحتية، ويضع عمّان في طليعة المدن التي تقدم نموذجًا يُحتذى به.



وحققت أمانة عمّان الكبرى المرتبة الأولى إقليميًا مناصفةً مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي من حيث نموذج الحوكمة والسيادة، حيث صنف التقرير أمانة عمّان في الفئة السيادية الأعلى تعاقديًا، باعتبارها المالك الحصري للحافلات الكهربائية ومحطات الشحن والبيانات، إضافة إلى كونها من أفضل السلطات تطبيقًا للنموذج الهجين الذي يحمي النقل في المدينة من احتكار الشركات.



وصنف التقرير أمانة عمّان ضمن أفضل 3 بلديات من حيث النضج التشغيلي للسلطات في المنطقة، إلى جانب أمانات مكة وجدة ورأس الخيمة ومسقط، لأنها نقلت دورها من منظم نظري إلى مشغل ميداني فعلي عبر ذراعها التنفيذي (شركة رؤية عمّان للنقل).



وأوضح التقرير أن أمانة عمّان تخطت بلديات كبرى في الإقليم لا تزال في مرحلة الصياغة النظرية لخطط النقل الأخضر.



كما صنّف التقرير الأمانة في المرتبة الأولى، خارج دول الخليج، من حيث تكامل التخطيط الحضري، من خلال ربط منظومة الباص سريع التردد بمشاريع المواقف والتحول الرقمي الشامل للمدينة، مما يضع عمّان كنموذج فريد في هذا المجال.





