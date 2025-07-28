الاتحاد العام للجمعيات الخيرية و"المهندسين": الأردن ثابت في دعمه لغزة

12:17 ص

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الوكيل الإخباري- عبّر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عن استنكاره للحملات المضللة التي يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحاول النيل من مواقف الأردن المشرفة التي يتبناها تجاه غزة وفلسطين. اضافة اعلان





وأكد رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد، عامر الخوالدة، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الحملات المغرضة لن تزيد الأردنيين إلا تمسكًا بمواقفهم التاريخية وإصرارًا على استمرار الدعم الإنساني والسياسي للفلسطينيين.



وأشار إلى أهمية الإعلام الوطني في كشف الحقائق وتفنيد الإشاعات المغرضة، داعيًا إلى تقديم الرواية الوطنية بكل شفافية ومهنية، والتوعية بجهود المملكة المتواصلة على المستويين السياسي والإغاثي.



وبيّن أن التحركات الأردنية الرسمية تعكس الموقف التاريخي الثابت للمملكة، معبّرًا عن اعتزاز الاتحاد بهذه الجهود التي تمثل صوت التكافل والعمل الخيري في الأردن.



إلى ذلك، أشادت نقابة المهندسين بالدور الريادي والنبيل الذي تقوم به المملكة في دعم غزة، من خلال تسيير قوافل الإغاثة البرية والجوية بإشراف "الخيرية الهاشمية".



وأكدت النقابة أن الأردن كان في طليعة الدول التي كسرت الحصار وواجهت التجويع والإبادة بموقف إنساني وأخلاقي وسياسي شجاع.



وأشارت النقابة في بيان إلى أن هذا الجهد يتم بالتنسيق الكامل بين الهيئة الخيرية والقوات المسلحة الأردنية، ويعكس التزام المملكة بثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وعمق العلاقات الأخوية والنضالية بين الشعبين الشقيقين.



وثمّنت النقابة جهود الكوادر الأردنية العاملة في ميادين الإغاثة، معلنة استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني واللوجستي من خلال خبراتها الهندسية، داعية إلى تعزيز الالتفاف الشعبي حول هذه الجهود الوطنية المباركة.