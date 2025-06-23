الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تماسك الجبهة الداخلية

وقال رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد عامر الخوالدة،اليوم الاثنين، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل خارطة طريق واضحة للعمل الوطني، مشيراً إلى أن الحفاظ على الجبهة الداخلية مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة، ومضاعفة الجهود المجتمعية في مواجهة الشائعات، وخطابات الكراهية وتعزيز القيم الوطنية الجامعة.
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