الإثنين 2025-06-23 06:47 م
 

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تماسك الجبهة الداخلية

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري-    أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، أن التوجيهات الملكية السامية بشأن أهمية تماسك الجبهة الداخلية، تأتي في توقيت حساس، وتعكس حرص القيادة الهاشمية على حماية أمن الوطن واستقراره في ظل التحديات الإقليمية.

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وقال رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد عامر الخوالدة،اليوم الاثنين، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل خارطة طريق واضحة للعمل الوطني، مشيراً إلى أن الحفاظ على الجبهة الداخلية مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة، ومضاعفة الجهود المجتمعية في مواجهة الشائعات، وخطابات الكراهية وتعزيز القيم الوطنية الجامعة.

 
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