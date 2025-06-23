الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تماسك الجبهة الداخلية

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، أن التوجيهات الملكية السامية بشأن أهمية تماسك الجبهة الداخلية، تأتي في توقيت حساس، وتعكس حرص القيادة الهاشمية على حماية أمن الوطن واستقراره في ظل التحديات الإقليمية.

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