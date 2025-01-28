الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يدين تصريحات الإدارة الأمريكية

12:52 م

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الوكيل الإخباري- يدين الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ما يتردد على لسان الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في مصر والأردن، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست إلا خطة مكشوفة لترحيل ما تبقى من الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق عن وطنهم، بعد حرب دفاع عن البشرية كانت من أبشع أنواع الهمجية الإجرامية التي ارتكبها العدو الصهيوني المتغطرس، مما أدى إلى استشهاد وجرح مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء غزة العزة. اضافة اعلان





إننا في الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، إذ ندعم ونؤكد على توجيهات سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني، ورفضه المطلق لهذه التصريحات، فإننا نؤكد أن أبناء شعبنا الأردني الأصيل يقفون دائمًا خلف جلالته، وأن الأردن كما يعرف القاصي والداني هو خط أحمر.



"فرضت على الدنيا البطولة مشتهى وعليك دينًا لا يخان ومذهبًا .. في حجم بعض الورد إلا إنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا".



وإننا نناشد أحرار العالم، وليس المؤسسات الحقوقية المزيفة التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتي بدأ زيفها وكذبها يتكشف، بل هي مؤسسات إجرامية بسبب سكوتها عن الهمجية البربرية الفاشية. يجب أن يكون الأحرار في العالم صوت حق لفضح وتعرية هذه التوجيهات التي تسعى إلى إعدام فلسطين وشعب فلسطين.



مؤكدين التفافنا حول رايتنا الهاشمية، ودعمنا لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين.



حمى الله الأردن ملكًا وشعبًا.