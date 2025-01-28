 
الثلاثاء 2025-01-28 02:37 م
 

الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يدين تصريحات الإدارة الأمريكية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 28-01-2025 12:52 م
الوكيل الإخباري-   يدين الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ما يتردد على لسان الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في مصر والأردن، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست إلا خطة مكشوفة لترحيل ما تبقى من الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق عن وطنهم، بعد حرب دفاع عن البشرية كانت من أبشع أنواع الهمجية الإجرامية التي ارتكبها العدو الصهيوني المتغطرس، مما أدى إلى استشهاد وجرح مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء غزة العزة.اضافة اعلان


إننا في الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، إذ ندعم ونؤكد على توجيهات سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني، ورفضه المطلق لهذه التصريحات، فإننا نؤكد أن أبناء شعبنا الأردني الأصيل يقفون دائمًا خلف جلالته، وأن الأردن كما يعرف القاصي والداني هو خط أحمر.

"فرضت على الدنيا البطولة مشتهى وعليك دينًا لا يخان ومذهبًا .. في حجم بعض الورد إلا إنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا".

وإننا نناشد أحرار العالم، وليس المؤسسات الحقوقية المزيفة التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتي بدأ زيفها وكذبها يتكشف، بل هي مؤسسات إجرامية بسبب سكوتها عن الهمجية البربرية الفاشية. يجب أن يكون الأحرار في العالم صوت حق لفضح وتعرية هذه التوجيهات التي تسعى إلى إعدام فلسطين وشعب فلسطين.

مؤكدين التفافنا حول رايتنا الهاشمية، ودعمنا لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين.

حمى الله الأردن ملكًا وشعبًا.
 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة الزوج الذي اضرمت زوجته النار بالمنزل في عمان

54211

فن ومشاهير فادي الهاشم يعلق على شائعات انفصاله عن نانسي عجرم بمنشور غامض-فيديو

أرشيفية

أخبار محلية تلفريك عجلون يعلن عن خصومات لمدة خمس أيام

رجل إدارة السير

أخبار محلية اغلاقات وتحويلات في عمان اعتباراً من اليوم - اسماء المناطق

ا

أسواق ومال 108 مليار دولار تتبخر في الأسواق العالمية

الشيخ رائد صلاح

فلسطين الاحتلال يعتقل الشيخ رائد صلاح بعد مداهمة منزله في أم الفحم

ا

منوعات أفضل طرق لتخزين الخضروات لشهر رمضان للحفاظ على جودتها

الدكتور خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل الى الرياض



 




الأكثر مشاهدة