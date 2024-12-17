الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يوجه رسالة بعد رفع الحد الأدنى للأجور

09:40 ص

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الوكيل الإخباري- وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى العمال تعليقا على قرار رفع الحد الأدنى للأجور أمس، مقدما الشكر للحكومة والجهات الداعمة لموقف الاتحاد خلال الفترة الماضية. اضافة اعلان





وتاليا نص الرسالة:



تحية نقابية وبعد؛



لقد عمل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وبكل جهد وإخلاص خلال الأشهر الماضية، على قضية "الحد الأدنى للأجور"، وحمل الملف بكل عزيمة واقتدار بصفته من يمثل عمال الوطن ويتحدث باسمهم، وكانت مطالبه واضحة بأن لا يقل عن 300 دينار، لا لأن مقدار الزيادة يرتقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال؟ وإنما إدراكا منه بصعوبة الأوضاع التي يعاني منها أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية، وإيمانا منه أيضا، بضرورة الحفاظ على عجلة الإنتاج واستمرار النشاط الاقتصادي وديمومة الوظائف المتوفرة.



وعليه كان التوافق أمس في اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، سيد الموقف؛ بعدما أصرّ بعض أطراف اللجنة الثلاثية من أصحاب العمل، بأن يكون مقدار الزيادة على الحد الأدنى للأجور مساويا لنسب التضخم للأعوام السابقة أي نحو عشرين دينارا، استنادا الى قرارات سابقة اتخذتها اللجنة قبل خمسة أعوام.



إن اتحاد العمال وهو يبارك لعمال الوطن في شتى ميادين العمل والإنتاج، هذا الإنجاز بتحسين الأجور؛ ليؤكد أن جهوده مستمرة لتحسين الأجور على المستوى الوطني من خلال اتفاقيات العمل الجماعي، التي تبرمها النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، والتي تشمل قطاعات مختلفة.



كما يتقدم الاتحاد العام بالشكر الجزيل للحكومة ممثلة بوزارة العمل على دورها في رعاية الحوار الاجتماعي في هذا المسألة المحورية. كما نشكر أصحاب العمل، الأعضاء في اللجنة، والسادة أعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب ممن دعموا موقف الاتحاد وأيدوا مطالبه بالخصوص.



حمى الله الأردن قيادة وشعبا، وبارك بجهود أبنائه من الأيدي العاملة التي تعمل من أجل رفعته وتقدمه.

