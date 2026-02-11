الاتحاد النسائي في معان ينفذ مبادرة إنسانية لمرضى الكلى بمناسبة عيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- نفّذ الاتحاد النسائي لمحافظة معان، برئاسة رئيسة الاتحاد والجمعيات النسائية في المحافظة الأستاذة لانا كريشان، مبادرة تطوعية إنسانية تمثّلت في توزيع وجبات صحية لمرضى الكلى في مستشفى معان الحكومي، تأكيدًا على نهج العطاء المستمد من القيادة الهاشمية، وترسيخًا لقيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الرابع والستين.



واستُهلّت المبادرة بلقاء مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، الذي استعرض أبرز الإنجازات والتطورات التي شهدها المستشفى، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة. وأشادت كريشان بالدور القيادي المتميز للدكتور الرواد، مؤكدةً أن إدارته الكفؤة وروح الفريق الواحد التي يقود بها الكوادر الطبية والإدارية كان لهما أثر واضح في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مستوى الخدمات.



وخلال الجولة في قسم غسيل الكلى، عبّرت كريشان، باسمها وباسم الجمعيات النسائية، عن سعادتهن بلقاء المرضى والاطمئنان عليهم، سائلةً الله العلي القدير أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل ويديم عليهم الصحة والعافية، مؤكدةً أن هذا اللقاء كان مؤثرًا وملهمًا، ويعزز الاستمرار في العمل الإنساني وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.



وفي ختام المبادرة، تم توجيه الشكر والتقدير لإدارة المستشفى وكوادره الطبية والإدارية على تعاونهم وجهودهم المباركة، مع رفع أسمى آيات التهنئة لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني، داعين الله أن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

