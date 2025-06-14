الاتحاد النسائي وجمعية زينة البوادي يحتفلان بعيد الاستقلال والجلوس الملكي

الوكيل الإخباري- أقام فرع الاتحاد النسائي الأردني في العاصمة، اليوم السبت، احتفالاً بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 وعيد الجلوس الملكي، بالتعاون مع جمعية زينة البوادي الخيرية في لواء الجيزة، ورعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

اضافة اعلان



وأكدت بني مصطفى، في كلمتها بحضور عدد من النواب ووجهاء وأهالي اللواء، أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية يُجسّد معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الفذّة، ويستعيد فيه الأردنيون، باعتزاز وفخر، ما تحقق من إنجازات على جميع الميادين والصعد، ما يحفّز الجميع على مواصلة البناء وتعظيم المنجزات والمكتسبات.



وقالت إن الأردن يسير إلى الأمام في مسار التحديث وتحقيق الإنجازات، وتعزيز المشاركة الشعبية في الأحزاب والبرلمان، والسعي المستمر إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، لا سيّما الفئات الأكثر احتياجاً، حيث أُطلقت، برعاية ملكية سامية، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، التي تتواءم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، بما يُسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدَّمة للفئات الاجتماعية.



وأشارت بني مصطفى إلى التطور في مجال الخدمات المقدمة للفئات الاجتماعية، في إطار الاستراتيجية المُحدثة للحماية الاجتماعية، ومحاورها: "كرامة، تمكين، فرصة، وصمود"، والتي تشمل تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المستهدفة.



وأوضحت أن جلالة الملك وجّه بربط التمكين الاقتصادي ببرامج صندوق المعونة الوطنية، بما يضمن نقل الفئات المنتفعة من الاعتماد على المساعدات إلى العمل والإنتاج، من خلال محور "تمكين"، الذي يركّز على تعزيز العمل المهني والتقني، والبرامج الدامجة، والاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة، والرعاية اللاحقة، ومهننة العمل الاجتماعي، وإصلاح قطاع الجمعيات وتصنيفها، بالإضافة إلى محور "فرصة"، الذي يُعنى بتوفير بيئة العمل اللائق للفئات المستهدفة، ومحور "صمود"، الذي يرأسه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ويُعنى بالاستجابة الاجتماعية للصدمات والأزمات.



وأعربت بني مصطفى عن تقديرها لجهود الجهات الشريكة للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية، واعتزازها بالدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في حماية الوطن والذود عن المكتسبات التي تحققت خلال مسيرته.



من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي لمحافظة العاصمة، كلثم مريش، إن الأردن عزّز، في ظل القيادة الهاشمية، مكانته كدولة دستورية ذات سيادة، تمضي بثبات على مسار الإصلاح الشامل، وقد توازنت الجهود بين التطوير السياسي والتشريعي من جهة، والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، ضمن مسار متكامل يؤمن بأن تحديث الدولة لا يتحقق إلا من خلال تكامل مؤسساتها وترسيخ مبادئ العدالة والتنمية المستدامة.



واشتمل الاحتفال على فقرات شعرية وفلكلورية، وكلمات ألقاها النائبان سليمان الزبن وفليحة الخضير، ورئيسة جمعية زينة البوادي الخيرية زين الزبن، والناشطة الاجتماعية المهندسة عائشة المسلم، وممثل المجتمع المحلي عبد الله الزبن، أكدوا خلالها أن استقلال الأردن هو ذكرى للاحتفال بالعمل والإنجاز وخدمة الوطن والمواطن.



وأكدوا أن الأردن حقق إنجازات في مختلف القطاعات، وأن المرأة الأردنية كانت وما تزال شريكة في صناعة تلك الإنجازات، معربين عن تجديد الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية.