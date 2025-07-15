الاتحاد الوطني الأردني يبحث ملفات التعليم والمطالب الشعبية في اجتماع مكتبه السياسي

الوكيل الإخباري- عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعًا اليوم، جرى خلاله بحث عدد من الملفات المهمة على الساحة الوطنية، في مقدمتها ملف التعليم وبعض التصريحات الصادرة مؤخرًا في هذا الشأن.

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وأكد المجتمعون على ثوابت الحزب تجاه قضايا التعليم، مشددين على ضرورة الحفاظ على مصلحة الطلبة والمنظومة التعليمية كأولوية وطنية.



كما تم عرض الخطة الاستراتيجية للحزب على أعضاء المكتب السياسي، لمناقشتها واعتمادها ضمن برامج العمل المستقبلية، بما يعزز من حضور الحزب ودوره في خدمة الصالح العام.



وتناول الاجتماع أبرز المستجدات التي تهم الشارع الأردني، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، حيث جرى طرح عدد من المقترحات والحلول الممكنة للتعامل معها ضمن الإمكانات المتاحة.



وفي ختام الاجتماع، وجّه المكتب السياسي نواب الحزب إلى متابعة مطالب الحزب بشكل رسمي من خلال المخاطبات والاستفسارات الموجهة إلى الجهات الحكومية، بهدف ضمان إيصال صوت المواطنين والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة في إطار القانون.