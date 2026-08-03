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"الاتحاد" يودع بطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية

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جانب من اللقاء
 
الإثنين، 03-08-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري- أنهى فريق الاتحاد، ممثل الكرة الأردنية، مشاركته في بطولة غرب آسيا الثالثة لكرة القدم النسوية، إثر خسارته أمام فريق النصر السعودي بنتيجة 3-0، في مباراة أقيمت اليوم الاثنين، على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ضمن الدور نصف النهائي.

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وافتتح النصر التسجيل مبكرا عن طريق أندريا فاريا في الدقيقة السادسة، قبل أن تضيف نسرين بهلولي الهدف الثاني في الدقيقة 41، وتختتم كلارا لافانجا أهداف المباراة بإحرازها الهدف الثالث في الدقيقة 45.


وبهذه النتيجة، تأهل النصر السعودي إلى المباراة النهائية لملاقاة الهلال السوري يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الاتحاد منافسات البطولة من الدور نصف النهائي.

 
 


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