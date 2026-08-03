"الاتحاد" يودع بطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية

وافتتح النصر التسجيل مبكرا عن طريق أندريا فاريا في الدقيقة السادسة، قبل أن تضيف نسرين بهلولي الهدف الثاني في الدقيقة 41، وتختتم كلارا لافانجا أهداف المباراة بإحرازها الهدف الثالث في الدقيقة 45.
وبهذه النتيجة، تأهل النصر السعودي إلى المباراة النهائية لملاقاة الهلال السوري يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الاتحاد منافسات البطولة من الدور نصف النهائي.
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