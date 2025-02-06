 
الخميس 2025-02-06 03:42 م
 

الاتصالات: 11212 رخصة ترددات جديدة حتى نهاية العام الماضي

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
الخميس، 06-02-2025 02:33 م
الوكيل الإخباري-   بلغ مجموع رخص الترددات الجديدة حتى نهاية العام الماضي 11212 رخصة.اضافة اعلان


ووفقاً لمؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول منجزاتها للعام 2024، بلغ مجموع رخص الترددات المجددة 17731 رخصة والمعدلة 4752 رخصة، بينما بلغ مجموع رخص الترددات الملغاة العام الماضي 2196 رخصة، كما بلغ مجموع رخص الاتصالات 49، توزعت الى 29 رخصة فئوية و 20 رخصة فردية.

وحول جولات التفتيش المتخصصة والمراقبة المتنقلة والثابتة، أظهرت المؤشرات أن عدد جولات التفتيش لمعالجة التشويش في النطاقات المختلفة بلغ 52، وعدد جولات المسح لنطاقات محددة "الدوري وغير الدوري" 25، بينما بلغ عدد فحوصات الوصلات الميكروية 77 وعدد مخالفات الوصلات الميكروية 22 ، وكذلك بلغ عدد الضبوطات المتعلقة بالأجهزة الراديوية المخالفة 16، وعدد معاملات شطب وإتلاف أجهزة راديوية 33، وعدد معالجات حالات التداخل السلبي على محطات "اف ام" 21.

وشملت القرارات والتعليمات التنظيمية العام الماضي، تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة، تعليمات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات، تعليمات تأثير الحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسلامة العامة "تحديث"، تعليمات توثيق الاشتراك بخدمات الاتصالات العامة من خلال نظام "اعرف المشترك إلكترونيا"، وكذلك القرار التنظيمي لتنظيم استخدام وتشغيل معيدات البث الراديوية في شبكات الاتصالات المتنقلة العامة.
 
gnews

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