الاتصال الحكومي: الفضاء الرقمي أصبح قوة فاعلة تعيد تشكيل مختلف نواحي الحياة

وخلال مشاركته مندوبا عن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني في جلسة بعنوان "تحول الرأي العام العالمي في بيئة الاتصالات الرقمية" في قمة "ستراتكوم 2026" باسطنبول، أوضح النوايسة أن العالم يشهد تصاعدا غير مسبوق في الأخبار المضللة والمحتوى المنتج عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن من أبرز التحديات الراهنة هو توظيف هذه الأدوات في التضليل وصناعة الإشاعات.
وبين أن البيئة الرقمية، رغم ما تمنحه من مساحة واسعة للتعبير، تفرض في المقابل تحديا يتمثل في بناء وعي إعلامي بمسؤولية النشر وتأثيراته وعدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة أو المحتوى المضلل.
وقال النوايسة إن وزارة الاتصال الحكومي تعمل بشكل ممنهج على إدارة ملف الدراية الإعلامية والمعلوماتية بهدف تمكين المجتمع من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.
وشدد على أن فئة الشباب تمثل المحرك الأهم في تشكيل الرأي العام، ما يستدعي تكثيف الجهود لتدريبهم وتمكينهم من أدوات التحقق من الأخبار ونشر الحقائق، بما يعزز الثقافة المعلوماتية.
