الخميس 2025-05-08 04:49 م
 

"الاتصال الحكومي" تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الخميس، 08-05-2025 04:11 م

الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الخميس، ورشة تدريبية لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى في الوزارة، حول "التعليمات الخاصة بإدارة وتقييم الأداء"، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

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وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أهمية الورشة في تمكين الفئة المستهدفة من تطبيق التعليمات المتعلقة بعملية إدارة وتقييم الأداء، وتمكينهم من التعامل مع نماذج تقييم الأداء المعتمدة.


وتضمنت الورشة التي قدمها زياد الناطور من هيئة الخدمة والإدارة العامة، التعريف بمفاهيم إدارة الأداء، ومرتكزات السياسة العامة لتقييم أداء الموظفين في القطاع العام، ومراحل إدارة الأداء الرئيسية، وكيفية تعبئة نماذج التقييم الوظيفي، وأهمية ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي لتحديد نقاط القوة والضعف الواجب العمل عليها للارتقاء بالأداء في القطاع العام.

 
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