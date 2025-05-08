"الاتصال الحكومي" تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الخميس، ورشة تدريبية لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى في الوزارة، حول "التعليمات الخاصة بإدارة وتقييم الأداء"، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

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وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أهمية الورشة في تمكين الفئة المستهدفة من تطبيق التعليمات المتعلقة بعملية إدارة وتقييم الأداء، وتمكينهم من التعامل مع نماذج تقييم الأداء المعتمدة.