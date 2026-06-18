الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال أيار الماضي

وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري، وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.
ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال الرابط الآتي: انقر هنا
-
أخبار متعلقة
-
وزير العدل: نظام خبرة جديد أمام المحاكم يعزز الشفافية ويحقق العدالة
-
تحويلات مرورية مؤقتة على طريق عمّان التنموي
-
الضمان تهنئ الرحاحلة بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمؤسسة
-
مليون و 185 ألف دينار الدفعة الثالثة لقروض اسكان موظفي الأمانة
-
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم - أسماء
-
الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان
-
الأمن ينعى النقيب مي الهوده
-
هيئة تنظيم النقل البري: لا قرار بإلغاء خاصية “التحرير” في التطبيقات الذكية