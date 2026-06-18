الخميس 2026-06-18 11:26 ص

الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال أيار الماضي

الاتصال الحكومي
الاتصال الحكومي
 
الخميس، 18-06-2026 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، موجزا لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال أيار الماضي.اضافة اعلان


وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري، وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.

ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال الرابط الآتي: انقر هنا
 
 


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