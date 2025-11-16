الأحد 2025-11-16 02:00 م
 

"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الأول الماضي

الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الأحد، 16-11-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.


ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال الرابط الآتي: ( انقر هنا )

 
 
gnews

أحدث الأخبار

صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

فلسطين صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

ؤرب

فن ومشاهير بعد تصدّرها الترند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها

قصر الباشا الأثري

فلسطين الاحتلال يسرق 17000 قطعة أثرية من قصر الباشا بغزة

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف

وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية

أخبار محلية وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية

قب

فن ومشاهير شذى حسون تهاجم بسمة بوسيل: "كنتِ كورال وأصبحت ضائعة"

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة يحصُل على شهادة اعتماد المؤسّسات الصحيّة للمرة السابعة

قا

فيديو الوكيل مواطن: ابني ضربته الكهربا من عامود الإنارة



 
 





الأكثر مشاهدة