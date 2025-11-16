"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الأول الماضي

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الأول الماضي.

وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.