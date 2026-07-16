"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال حزيران الماضي

وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري، وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.
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