"الاتصال الحكومي" تنظم ندوة حول التربية الإعلامية لموظفي وزارات الخارجية والتخطيط والبيئة

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الوكيل الإخباري- نظّمت وزارة الاتصال الحكومي ندوة تثقيفية حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، شارك بها عدد من موظفي وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة. اضافة اعلان





وقال أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، خلال افتتاح الندوة، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة ندوات ولقاءات تنظمها الوزارة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية وطلبة الإعلام في الجامعات، لنشر مبادئ ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية وأهميتها في تحصين المجتمع ضد مخاطر الأخبار الكاذبة والإشاعات وحملات التضليل، مؤكدًا أن الوزارة الآن بصدد التوسع في هذه اللقاءات نحو المحافظات، ومن خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في المحافظات.



وأشار النوايسة إلى أن هناك برامج عديدة أعدتها الوزارة تتعلق بتطوير مهارات وقدرات مدرسي مادة التربية الإعلامية، ليكونوا قادرين على إيصال الفكرة والهدف للأجيال المقبلة، لافتًا إلى أن طلاب المدارس والجامعات هم الشريحة الأكثر استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي اليوم، ما يتطلب زيادة التثقيف والتوجيه نحو المهنية الإعلامية.



وبيّن أن الاهتمام بالتربية الإعلامية على المستوى الرسمي جاء لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها الإعلام، وتنظيم المشهد العام بعد ظهور وسائل التواصل السمعية والتكنولوجيا الرقمية، وبعد أن سادت مفاهيم جديدة في التربية الإعلامية وانتشر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكل تحديًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي.



ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع التربية الإعلامية للأعوام 2025 - 2028، وأن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد فقط وسيلة للترفيه، بل أصبحت مجالًا لنشاط العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.



وتناولت الندوة، التي قدّمها الإعلامي والأكاديمي عبدالله الكفاوين، محاور عدة، أهمها كيفية البحث عن المعلومات من مصادرها، ودور التربية الإعلامية والمعلوماتية في محاربة الأخبار الكاذبة والإشاعات وكشف المعلومات الخاطئة المؤثرة في الرأي العام المحلي، فضلًا عن دورها في تنمية وتعزيز قدرات ومهارات التفكير الناقد لدى المتلقي.



واستعرض الكفاوين بعض المهارات في التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة والوصول إلى المحتوى المعلوماتي والإعلامي الأكثر موثوقية، وتطوير قدرات ومهارات الشباب في التحقق من المعلومات والرسائل الإعلامية قبل تداولها، وبناء مهارات التفكير النقدي والتقييم للمحتوى الإعلامي والرسائل متعددة المصادر، وتحديدًا في وسائل الإعلام والاتصال الرقمي.