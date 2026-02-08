"الاتصال الحكومي" تنظم ندوة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أن التربية الإعلامية والمعلوماتية باتت ضرورة وطنية لا غنى عنها في ظل التدفق غير المسبوق للمحتوى الإعلامي، مشددا على أن امتلاك مهارات التحليل والتحقق والتفاعل الواعي مع المعلومات يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل وحماية الوعي العام.
وقال خلال الندوة، إن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تدريبية وندوات متخصصة تستهدف موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز الممارسات الإعلامية المسؤولة.
وأشار إلى أن مفاهيم الدارية الإعلامية أصبحت جزءا من المنظومة التعليمية، وبرامج المؤسسات الشبابية والمجتمع المدني، بما يضمن سهولة الوصول إليها وتوسيع دائرة الاستفادة منها.
وأوضح النوايسة أن التربية الإعلامية لم تعد مجرد مهارة إضافية، وإنما أداة أساسية لبناء التفكير النقدي وتعزيز المناعة المجتمعية وترسيخ مجتمع أكثر وعيا وقدرة على التعامل المسؤول مع الإعلام والمعلومات.
