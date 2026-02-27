الاحتفاء بيوم مدينة عمّان الاثنين

ويُعد يوم المدينة تقليدًا حضريًا عالميًا تتبناه كبرى مدن العالم، إذ يشكل مناسبة لاستحضار التاريخ، واستعراض مسارات التطور، واستشراف المستقبل. كما يهدف إلى تعزيز دور السكان والزوار في بناء هوية المدينة، وترسيخ توجهاتها نحو نموذج المدينة المرنة الذكية الصديقة للإنسان والبيئة، بما يسهم في رفع جودة الحياة ومواكبة مسارات التنمية والتحديث.
-
أخبار متعلقة
-
مركز شباب وشابات السلط يفتتح البطولة الرمضانية للشطرنج
-
بلدية إربد تزيل بناء مهجورًا يشكل مكرهة صحية
-
انطلاق بطولة تنس الطاولة الرمضانية في مديرية شباب البترا
-
البدور يقوم بزيارة مفاجئة "لكفتيريا البشير" ويفطر مع الموظفين ويأمر بتحسينات
-
السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الزرقاء
-
إتلاف كميات من الموز غير الصالحة للإستهلاك في إربد
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في مادبا