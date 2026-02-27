الاحتفاء بيوم مدينة عمّان الاثنين

الوكيل الإخباري- تحتفي أمانة عمّان الكبرى يوم الاثنين المقبل بـ"يوم مدينة عمّان"، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2021، والذي اعتمد الثاني من شهر آذار/مارس من كل عام يومًا لمدينة عمّان، تخليدًا لحدث مهم في تاريخ الدولة الأردنية، يتمثل في وصول جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول إلى مدينة عمّان في الثاني من آذار عام 1921، حيث أصبحت عمّان عاصمة لإمارة شرق الأردن، ولاحقًا عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية.

