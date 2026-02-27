الجمعة 2026-02-27 10:36 م

الاحتفاء بيوم مدينة عمّان الاثنين

إضاءة المدرج الروماني في عمّان بمناسبة يوم المدينة
الوكيل الإخباري-   تحتفي أمانة عمّان الكبرى يوم الاثنين المقبل بـ"يوم مدينة عمّان"، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2021، والذي اعتمد الثاني من شهر آذار/مارس من كل عام يومًا لمدينة عمّان، تخليدًا لحدث مهم في تاريخ الدولة الأردنية، يتمثل في وصول جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول إلى مدينة عمّان في الثاني من آذار عام 1921، حيث أصبحت عمّان عاصمة لإمارة شرق الأردن، ولاحقًا عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية.

ويُعد يوم المدينة تقليدًا حضريًا عالميًا تتبناه كبرى مدن العالم، إذ يشكل مناسبة لاستحضار التاريخ، واستعراض مسارات التطور، واستشراف المستقبل. كما يهدف إلى تعزيز دور السكان والزوار في بناء هوية المدينة، وترسيخ توجهاتها نحو نموذج المدينة المرنة الذكية الصديقة للإنسان والبيئة، بما يسهم في رفع جودة الحياة ومواكبة مسارات التنمية والتحديث.

 
 


