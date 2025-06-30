الاحتفال برأس السنة الهجرية في الزرقاء وبدء دورة لحفظ القرآن وتلاوته

الوكيل الإخباري- في أجواء إيمانية ووسط حضور نوعي من الشخصيات الدينية والرسمية، نظمت مديرية أوقاف الزرقاء مساء أمس الأحد، احتفالا بمناسبة رأس السنة الهجرية في مسجد أنس بن مالك.

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وأقيم الحفل برعاية مساعد محافظ الزرقاء حاكم العلاونة، وحضور مفتي الزرقاء الشيخ هشام ناصير ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة وإمام المسجد الدكتور خالد الزعبي، إلى جانب جمع من المصلين وممثلي المجتمع المحلي.



وخلال الحفل، تحدث مفتي الزرقاء الشيخ هشام ناصير، عن الهجرة النبوية ومعانيها الخالدة، مشددا على أن الهجرة كانت نقطة تحول تاريخية رسمت معالم الدولة الإسلامية الأولى وتعد مثالا يحتذى في الاعتماد على الله مقرونا بالأخذ بالأسباب والعمل والتخطيط.



من جهته، أكد مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، أن الهجرة النبوية تمثل مدرسة روحية وعملية متكاملة نستقي منها قواعد النهوض بالأمة على أساس من الإيمان الواعي والعمل الصادق، مشيرا إلى أن هذا الحدث الخالد يعلمنا كيف نحول المحن إلى منح والضعف إلى قوة متى ما صدقت النوايا وصلح العمل.



وعلى هامش الاحتفال، تم افتتاح دورة متخصصة في تحفيظ وتجويد وتلاوة القرآن الكريم لكبار السن، شارك فيها 26 مشتركا من أبناء المجتمع المحلي وتستمر الدورة لمدة ثلاثة شهور، بإشراف عدد من المحفظين المتخصصين.



وبين الحراحشة، أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود المديرية لنشر ثقافة القرآن وتعزيز الصلة بكتاب الله في مختلف الفئات العمرية، مؤكدا أن القرآن الكريم ليس حكرا على سن أو مرحلة بل هو منهج حياة متكامل، يرشد الإنسان إلى السلوك القويم ويغرس فيه القيم العليا التي تصب في مصلحته في الدنيا والآخرة.