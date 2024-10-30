الاحتلال لسكان بعلبك: "غادروا".. وحركة نزوح كثيفة

ودعا المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة إكس اليوم الأربعاء، قاطني بعلبك وعين بورضاي ودورس(شرقا) إلى إخلاء منازلهم.
كما أضاف أن القوات الإسرائيلية ستشن ضربات قوية على مواقع لحزب الله. وحث السكان في تلك المناطق على إخلاء المنازل فورًا والانتقال خارجها، ناشرا خريطة، ومحددا الطرق التي يتوجب التوجه عبرها .
فيما أظهرت خريطة الإخلاء هذه أن المناطق التي شملها التحذير الإسرائيلي، تحتوي على آثار رومانية قديمة، ما يثير مخاوف من ضرب هذا الإرث التاريخي العالمي.
وما هي إلا فترة قصيرة، حتى شهدت عدة طرقات حركة نزوح من المنطقة، خوفا من القصف الإسرائيلي .
كما وثقت بعض المقاطع المصورة، نزوح الأهالي عبر سياراتهم من بعلبك باتجاه منطقة دير الأحمر.
العربية
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