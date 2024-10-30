 
الأربعاء 2024-10-30 03:47 م
 

الاحتلال لسكان بعلبك: "غادروا".. وحركة نزوح كثيفة

قصف على لبنان
قصف على لبنان
الأربعاء، 30-10-2024 03:35 م
الوكيل الإخباري-  بعد يوم دامٍ شهدته محافظة بعلبك في شرق لبنان، حيث أدت الغارات العنيفة إلى استشهاد أكثر من 67 شخصاً بينهم أطفال، أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرات للسكان.اضافة اعلان


ودعا المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة إكس اليوم الأربعاء، قاطني بعلبك وعين بورضاي ودورس(شرقا) إلى إخلاء منازلهم.

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية ستشن ضربات قوية على مواقع لحزب الله. وحث السكان في تلك المناطق على إخلاء المنازل فورًا والانتقال خارجها، ناشرا خريطة، ومحددا الطرق التي يتوجب التوجه عبرها .

فيما أظهرت خريطة الإخلاء هذه أن المناطق التي شملها التحذير الإسرائيلي، تحتوي على آثار رومانية قديمة، ما يثير مخاوف من ضرب هذا الإرث التاريخي العالمي.

وما هي إلا فترة قصيرة، حتى شهدت عدة طرقات حركة نزوح من المنطقة، خوفا من القصف الإسرائيلي .

كما وثقت بعض المقاطع المصورة، نزوح الأهالي عبر سياراتهم من بعلبك باتجاه منطقة دير الأحمر.

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gnews

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