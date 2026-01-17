الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة

وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الصحة العامة والحفاظ على جمالية الأماكن العامة.
ودعت المواطنين إلى التعاون والالتزام بعدم رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة الشواطئ والساحات العامة، بما يعكس الوعي المجتمعي ويخدم المصلحة العامة.
