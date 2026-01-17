السبت 2026-01-17 05:03 م

الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة

الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة
الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة
 
السبت، 17-01-2026 04:03 م
الوكيل الإخباري-  نفّذت الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية، اليوم، حملة توعوية شملت الشاطئ الجنوبي وساحة الثورة، قامت خلالها بتوزيع نشرات إرشادية على المواطنين، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والحدّ من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.اضافة اعلان


وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الصحة العامة والحفاظ على جمالية الأماكن العامة.

ودعت المواطنين إلى التعاون والالتزام بعدم رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة الشواطئ والساحات العامة، بما يعكس الوعي المجتمعي ويخدم المصلحة العامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

نعـي فـاضل شكر على تعازٍ بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي

ت

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر القطارنة وزوغانه وأبوحمور والطوال

ت

أخبار محلية %72 نسبة إشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع

مصر: ندرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

عربي ودولي مصر: ندرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة

أخبار محلية الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة

ترامب يدعو أردوغان لعضوية مجلس السلام في غزة

عربي ودولي ترامب يدعو أردوغان لعضوية مجلس السلام في غزة

بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة

أخبار محلية بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة

وزير التربية: "تكميلية التوجيهي" نموذج في الانضباط والمسؤولية

أخبار محلية وزير التربية: "تكميلية التوجيهي" نموذج في الانضباط والمسؤولية



 






الأكثر مشاهدة