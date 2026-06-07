الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

وبناءً على هذه التوقعات، من المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغًا رسميًا خلال الفترة المقبلة يحدد موعد العطلة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وتُعد مناسبة رأس السنة الهجرية من العطل الرسمية في الأردن، حيث تحيي ذكرى بداية التقويم الهجري الذي ارتبط بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إيذانًا ببدء عام هجري جديد.
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