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الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

عطلة
عطلة
 
الأحد، 07-06-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    تشير التقديرات الفلكية والاحتسابات المعتمدة للتقويم الهجري إلى أن غرة شهر محرم للعام 1448 هـ، وبداية العام الهجري الجديد، ستوافق يوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2026.

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وبناءً على هذه التوقعات، من المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغًا رسميًا خلال الفترة المقبلة يحدد موعد العطلة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.


وتُعد مناسبة رأس السنة الهجرية من العطل الرسمية في الأردن، حيث تحيي ذكرى بداية التقويم الهجري الذي ارتبط بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إيذانًا ببدء عام هجري جديد.

 
 


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