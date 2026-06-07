الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشير التقديرات الفلكية والاحتسابات المعتمدة للتقويم الهجري إلى أن غرة شهر محرم للعام 1448 هـ، وبداية العام الهجري الجديد، ستوافق يوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2026.

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وبناءً على هذه التوقعات، من المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغًا رسميًا خلال الفترة المقبلة يحدد موعد العطلة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.