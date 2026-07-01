الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يترقب الأردنيون خلال شهر آب المقبل عطلةً رسميةً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تُعد من المناسبات الدينية التي تُعطل فيها الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة.

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ووفقًا للحسابات الفلكية والتقويم المتوقع، يُرجح أن تصادف ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 آب 2026، فيما يبقى الإعلان الرسمي عن موعد العطلة مرهونًا بصدور بلاغ من رئاسة الوزراء .