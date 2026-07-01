الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

ووفقًا للحسابات الفلكية والتقويم المتوقع، يُرجح أن تصادف ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 آب 2026، فيما يبقى الإعلان الرسمي عن موعد العطلة مرهونًا بصدور بلاغ من رئاسة الوزراء .
وتشهد هذه المناسبة في الأردن أجواءً دينية وروحانية، حيث تُقام الفعاليات والمحاضرات الدينية، إلى جانب إحياء المناسبة في المساجد ومختلف المؤسسات.
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