الأربعاء 2026-07-01 02:52 م

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

عطلة رسمية غداً الخميس للقوات المسلحة والأمن العام باستثناء إدراة الترخيص
عطلة
 
الأربعاء، 01-07-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يترقب الأردنيون خلال شهر آب المقبل عطلةً رسميةً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تُعد من المناسبات الدينية التي تُعطل فيها الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة.

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ووفقًا للحسابات الفلكية والتقويم المتوقع، يُرجح أن تصادف ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 آب 2026، فيما يبقى الإعلان الرسمي عن موعد العطلة مرهونًا بصدور بلاغ من رئاسة الوزراء .


وتشهد هذه المناسبة في الأردن أجواءً دينية وروحانية، حيث تُقام الفعاليات والمحاضرات الدينية، إلى جانب إحياء المناسبة في المساجد ومختلف المؤسسات.

 
 


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