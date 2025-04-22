الاردنيون على موعد مع 7 ايام عطل رسمية

الوكيل الإخباري- يستعد الأردنيون خلال شهري أيار وحزيران القادمين للاستمتاع بـ 3 اجازات تمتد إلى 7 أيام ؛ بمناسبة عيد العمال ويوم الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.



ويصادف يوم الخميس، الموافق 1 أيار 2025، عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال؛ وتخصص هذه العطلة لتكريم العمال في مختلف القطاعات.

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اما ثاني أيام العطلة فيصادف يوم الأحد الموافق 25 أيار2025، وهي عطلة وطنية يحتفل فيها الأردنيون بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.