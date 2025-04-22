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الاردنيون على موعد مع 7 ايام عطل رسمية

عطلة
عطلة
 
الثلاثاء، 22-04-2025 04:09 م

الوكيل الإخباري-   يستعد الأردنيون خلال شهري أيار وحزيران القادمين للاستمتاع بـ 3 اجازات تمتد إلى 7 أيام ؛ بمناسبة عيد العمال ويوم الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.

ويصادف يوم الخميس، الموافق 1 أيار 2025، عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال؛ وتخصص هذه العطلة لتكريم العمال في مختلف القطاعات.

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اما ثاني أيام العطلة فيصادف يوم الأحد الموافق 25 أيار2025، وهي عطلة وطنية يحتفل فيها الأردنيون بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.


أما الاجازة الأطول ستكون في شهر حزيران؛ وهي عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي من المتوقع ان تبدأ يوم الخميس الموافق 5 حزيران2025 وهو يوم وقفة عرفة " فلكيا" ، وتستمر حتى الاثنين، 9 حزيران آخر أيام عيد الأضحى.

 
gnews

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