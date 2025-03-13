 
الخميس 2025-03-13 08:11 م
 

الاردن .. استحداث "مركز صحي للطبابة عن بعد"

مستشفى
مستشفى
 
الخميس، 13-03-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-   كشف وزير الصحة، فراس الهواري، عن مشروع لاستحداث مركز للسكري في معان، ومركز صحي رقمي للطبابة "عن بعد" خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية اليوم.

وعقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية اجتماعا الخميس؛ ناقشت خلاله عدة مواضيع متعلقة بالجانب الصحي.

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وقال رئيس اللجنة شاهر شطناوي، إن اللجنة وانطلاقا من دورها الرقابي بحثت عدة مواضيع متعلقة بالجانب الصحي.

 
 
gnews

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