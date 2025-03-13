الاردن .. استحداث "مركز صحي للطبابة عن بعد"

الوكيل الإخباري- كشف وزير الصحة، فراس الهواري، عن مشروع لاستحداث مركز للسكري في معان، ومركز صحي رقمي للطبابة "عن بعد" خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية اليوم.



وعقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية اجتماعا الخميس؛ ناقشت خلاله عدة مواضيع متعلقة بالجانب الصحي.

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