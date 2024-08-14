 
الأربعاء 2024-08-14 08:37 م
 


الاردن ..التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة عنف انتخابي ضد المرأة

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب




 

الأربعاء، 14-08-2024 07:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، عن تحريك دعوى الحق العام لثلاثة أشخاص بتهمة ارتكاب عنف انتخابي لإحدى المرشحات، وذلك بعد أن تم تحديد هوياتهم من قبل الأجهزة الأمنية وضبطهم في إحدى الدوائر الانتخابية.

وأفادت الهيئة في بيانها، بأنه تم تحريك دعوى لدى المدعي العام بحق المتهمين، والتحقيق معهم باعتبار الحادثة جريمة عنف انتخابية ضد مرشحة. وبناءً على ذلك، تقرر توقيفهم لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة رفعت إجمالي عدد القضايا المحالة إلى القضاء إلى 8 قضايا، حيث صدر حكم قضائي في وقت سابق لإحدى القضايا.
gnews

أحدث الأخبار

احتجاجات مناهضة للتجنيد

فلسطين اعتقال 17 من الحريديم خلال احتجاجات مناهضة للتجنيد

شعار حماس

فلسطين حماس: لن نكون جزءا من مفاوضات الهدنة المرتقبة بالدوحة

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية الاردن ..التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة عنف انتخابي ضد المرأة

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة 4 جنود اسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في الضفة

العيسوي يقدم واجب العزاء

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي 3 عشائر أردنية

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل وفاة ضابط دهسا خلال الواجب الرسمي في عمان

الامن العام

خاص بالوكيل وفاة بمشاجرة في اربد

كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops

أخبار الشركات كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops





 


 



الأكثر مشاهدة