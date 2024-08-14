الاردن ..التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة عنف انتخابي ضد المرأة

وأفادت الهيئة في بيانها، بأنه تم تحريك دعوى لدى المدعي العام بحق المتهمين، والتحقيق معهم باعتبار الحادثة جريمة عنف انتخابية ضد مرشحة. وبناءً على ذلك، تقرر توقيفهم لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة رفعت إجمالي عدد القضايا المحالة إلى القضاء إلى 8 قضايا، حيث صدر حكم قضائي في وقت سابق لإحدى القضايا.
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