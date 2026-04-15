الاردن .. تركيب كاميرات مراقبة للتكسي الأصفر لحماية السائق والراكب

الأربعاء، 15-04-2026 08:15 م

الوكيل الإخباري-   طالب سائقون عاملون على التاكسي الأصفر  بضرورة السماح لهم بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركباتهم لتوثيق تفاصيل رحلاتهم اليومية لنقل الركاب.

ويقول السائقون إنهم يتعرضون أحياناً لخلافات مع الركاب بمختلف أشكالها، ووجود كاميرات مراقبة ستوفر وسيلة حماية للسائقين والركاب على حد سواء.


نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد الحديد، قال الأربعاء  إن تسجيلات الكاميرات داخل مركبات النقل المتوسطة ستكون مربوطة مع جهات رسمية.


وتحدث عن عمل النقابة على تطبيق للتكسي الأصفر يشمل تتبعًا للمركبة وتقييمًا للسائق.


وأضاف أنه لا يستطيع أي سائق حذف التسجيلات من الكاميرات داخل المركبات.


وأكد أن التسجيلات لن تكون متاحة للسائقين، بل ستكون تحت إشراف جهات رسمية مختصة، مثل هيئة تنظيم قطاع النقل وأمانة عمان ومديرية الأمن العام، بما يضمن حماية الخصوصية ومنع إساءة استخدام التسجيلات.


"سيكون هناك تنسيق مع إدارة السير وإدارة الترخيص لتركيب الكاميرات ونوعها" وفقا للحديد الذي قال إن الكاميرات حماية للسائق والراكب


وأوضح الحديد أن النقابة تدعم التوجه نحو تركيب الكاميرات وأنظمة التتبع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية السائق والراكب على حد سواء، وليس التعدي على الخصوصية.

 
 


