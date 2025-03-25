الاردن .. تعديلات قانون العقوبات تستهدف التخفيف عن السجون

وأضاف التلهوني أن السوار الإلكتروني يمكن أن يكون إحدى البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد.
وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة.
وأوضح أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.
وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكي عليه حتى يستطيع من الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.
وأشار الوزير أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.
-
أخبار متعلقة
-
"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظائف قيادية
-
الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات
-
الملك لرئيس وزراء إسبانيا: ضرورة تكثيف الجهود لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري
-
الملك يتابع سير العمل في تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
-
ارتفاع الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 1.2% خلال كانون الثاني الماضي
-
مذكرة تفاهم لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين