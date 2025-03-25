الثلاثاء 2025-03-25 04:45 م
 

الاردن .. تعديلات قانون العقوبات تستهدف التخفيف عن السجون

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 25-03-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعديلات على قانون العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما أكّد التلهوني.

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وأضاف التلهوني أن السوار الإلكتروني يمكن أن يكون إحدى البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد.


وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة.


وأوضح أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.


وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكي عليه حتى يستطيع من الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.


وأشار الوزير أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

 
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