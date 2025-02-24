الاردن .. توقّع ارتفاع أسعار الدواجن اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، الاثنين، إن أسعار الدواجن بصنفيها (النتافات والمبرّدة) معتدلة في الأسواق، مشيرا إلى أنّها تشهد ارتفاعات وصفها بأنّها قد تكون "بسيطة" نتيجة ارتفاع الطلب المترافق مع المنخفض الجوي وموعد صرف الرواتب واقتراب شهر رمضان المبارك.

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وأضاف البرماوي ، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال رصد ارتفاعات غير مبررة على الأسعار.