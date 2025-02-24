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الاردن .. توقّع ارتفاع أسعار الدواجن اعتباراً من هذا الموعد

مزرعة دجاج داخلية
دجاج
الإثنين، 24-02-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، الاثنين، إن أسعار الدواجن بصنفيها (النتافات والمبرّدة) معتدلة في الأسواق، مشيرا إلى أنّها تشهد ارتفاعات وصفها بأنّها قد تكون "بسيطة" نتيجة ارتفاع الطلب المترافق مع المنخفض الجوي وموعد صرف الرواتب واقتراب شهر رمضان المبارك.

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وأضاف البرماوي ، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال رصد ارتفاعات غير مبررة على الأسعار.


وجدد البرماوي دعوة وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى المواطنين ضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي وشراء السلع ضمن الاحتياج اليومي وبكميات محدودة تجنبا لارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.

 
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