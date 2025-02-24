الاردن .. توقّع ارتفاع أسعار الدواجن اعتباراً من هذا الموعد

وأضاف البرماوي ، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال رصد ارتفاعات غير مبررة على الأسعار.
وجدد البرماوي دعوة وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى المواطنين ضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي وشراء السلع ضمن الاحتياج اليومي وبكميات محدودة تجنبا لارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.
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