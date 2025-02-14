الاردن .. حوافز مالية للطيران منخفض التكاليف والعارض والمنتظم

وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي الذي نشر حديثًا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 أدى إلى تقليص مستوى الطيران بين الأردن وأسواق السياحة نتيجة إلغاء/تخفيض الوجهات التشغيلية لشركات الطيران منخفض التكاليف.
وأوضحت الوزارة أنه في عام 2023 شغلت شركات الطيران منخفض التكاليف 2925 طائرة إلى الأردن نقلت على متنها 445856 زائرًا، أما في العام الماضي شغلت 1308 طائرات إلى الأردن نقلت على متنها 182254 زائرًا بتراجع 263,602 زائر مقارنة بين العامين ما نسبته 59%.
وبينت الوزارة في تقريرها أنها ستنهض بواجب تحقيق التزاماتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي من خلال متابعة أولويات الحكومة الخاصة بالسياحة.
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