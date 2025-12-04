الاردن .. عائلة تعيش لحظات مرعبة .. ودورية نجدة تتدخل ..!

الوكيل الإخباري- أنقذت مرتبات دورية نجدة تابعة لشرطة مادبا أثناء الوظيفة الرسمية حياة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام ونصف، بعد أن تعرض لحادثة اختناق إثر ابتلاع عملة معدنية في منطقة لواء ذيبان.

وفي التفاصيل، قال والد الطفل محمد الجديعات أنه وبعد أن لاحظ أن طفله يجد صعوبة بالتنفس قام بشكل فوري بإسعافه باتجاه مستشفى الأميرة سلمى الحكومي، حيث صادف وجود دورية نجدة على مقربة من منزله وعلى الفور استنجد بهم، ليقوم أفراد الدورية بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة باحترافية وجاهزية عالية لمثل هذه الحالات بعد أن ابلغهم أنه قد ابتلع قطعه معدنية .