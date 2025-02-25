الاردن يتحرى هلال شهر رمضان الجمعة

12:22 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يتحرّى الأردن هلال رمضان للعام الحالي، يوم الجمعة القادم، لتحديد غرة الشهر الفضيل ، وفق الناطق باسم دائرة الإفتاء، الدكتور أحمد الحراسيس . اضافة اعلان





وقال الحراسيس إن الدائرة ستدعو لتحرّي الهلال يوم الجمعة، الموافق 28 من الشهر الحالي.