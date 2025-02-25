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الاردن يتحرى هلال شهر رمضان الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 12:22 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  يتحرّى الأردن هلال رمضان للعام الحالي، يوم الجمعة القادم، لتحديد غرة الشهر الفضيل ، وفق  الناطق باسم دائرة الإفتاء، الدكتور أحمد الحراسيس .اضافة اعلان


وقال الحراسيس إن الدائرة ستدعو لتحرّي الهلال يوم الجمعة، الموافق 28 من الشهر الحالي.
 
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