الاردن يدين الهجوم الإرهابي غربي النيجر

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية النيجر الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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