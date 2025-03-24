الاردن يدين الهجوم الإرهابي غربي النيجر

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في قرية فامبيتا غربي النيجر، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية النيجر الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.